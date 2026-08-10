Extra gehandicaptenparkeerplaats bij Kruisstraat in Deurne

Bij de Kruisstraat 28 in Deurne komt een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats. De gemeente heeft besloten dat deze plek aan de rand van het centrum nodig is om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren.

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Deurne krijgt een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats bij de Kruisstraat 28. Deze locatie ligt dicht bij de ingang van appartementen en helpt de bereikbaarheid voor mindervaliden in de omgeving. Volgens de gemeente is er behoefte aan meer parkeermogelijkheden voor mensen met een handicap en zorgt dit niet voor meer parkeerdruk, omdat er voldoende parkeerruimte in de buurt is.

De nieuwe parkeerplaats wordt aangewezen door het plaatsen van een verkeersbord, modelnummer E6, zoals vastgelegd in de verkeersregels. Het besluit is genomen na overleg met de politie. Het stukje weg waar de parkeerplaats komt, valt onder het beheer van de gemeente Deurne.