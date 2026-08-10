Grond wordt gebruikt voor herstel van reliëf in Milheeze

In Milheeze is een melding gedaan om grond te gebruiken voor het herstellen van oud reliëf op een perceel aan de Peeldijk/Korenhorst.

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De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland heeft op 5 augustus een melding gedaan bij de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om een activiteit waarbij grond wordt toegepast. Dit betekent dat grond wordt gebruikt om een perceel op te hogen en het oorspronkelijke reliëf terug te brengen.

De werkzaamheden vinden plaats aan de Peeldijk/Korenhorst in Milheeze. Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is enkel een kennisgeving. Het is niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.