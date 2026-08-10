Schuur bouwen in 's Gravenmoer: aanvraag ingediend

Op 5 augustus is een vergunning aangevraagd om een schuur te bouwen aan de Waspikse weg 27 in 's Gravenmoer. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken.

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Op de locatie Waspikse weg 27 in 's Gravenmoer wordt mogelijk een nieuwe schuur gebouwd. De aanvraag hiervoor is op 5 augustus geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001248. Het plan wijkt af van de regels in het Omgevingsplan en valt onder de categorie bouwactiviteiten.

De gemeente heeft acht weken de tijd om de aanvraag te beoordelen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd, of tijdelijk worden opgeschort als extra gegevens nodig zijn van de aanvrager. Zodra een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt.