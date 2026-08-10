Vergunningsaanvraag voor het rooien van twee bomen in Dongen

Op de Bolkensteeg in Dongen is een aanvraag ingediend om twee bomen te rooien.

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De gemeente Dongen heeft op 6 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het rooien van twee bomen aan de Bolkensteeg. Het gaat om het vellen van houtopstand op het adres Bolkensteeg 9. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001253.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Het is ook mogelijk dat de beoordeling tijdelijk wordt uitgesteld als er aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.