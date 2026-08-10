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Bouwplaats in Dongen vergunningsvrij ingericht

Vandaag om 10:54

In Dongen is een melding gedaan voor het inrichten van een bouwplaats aan de Anton van Duinkerkenstraat. Deze activiteiten zijn vergunningsvrij en vinden plaats van 2 tot en met 17 september.

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Op 24 juli is bij de gemeente Dongen een melding binnengekomen voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats aan de Anton van Duinkerkenstraat. Het gaat om het plaatsen van een bouwkeet en kozijnen, in de periode van 2 tot en met 17 september.

Omdat deze activiteiten geen vergunningsplicht hebben, is het niet mogelijk hiertegen bezwaar te maken. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001204.

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