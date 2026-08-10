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Kastanjes rooien aangevraagd op Schuttersveld in Dongen
Vandaag om 10:54
De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van kastanjes op het Schuttersveld. Het gaat om het vellen van bomen. De aanvraag is op 6 augustus geregistreerd.
Op het Schuttersveld in Dongen is een aanvraag gedaan om kastanjebomen te rooien. Deze activiteit valt onder het vellen van houtopstand. De aanvraag is ingediend op 6 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001254.
De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de behandeling tijdelijk worden opgeschort.
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