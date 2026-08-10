Kastanjes rooien aangevraagd op Schuttersveld in Dongen

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van kastanjes op het Schuttersveld. Het gaat om het vellen van bomen. De aanvraag is op 6 augustus geregistreerd.

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Op het Schuttersveld in Dongen is een aanvraag gedaan om kastanjebomen te rooien. Deze activiteit valt onder het vellen van houtopstand. De aanvraag is ingediend op 6 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001254.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de behandeling tijdelijk worden opgeschort.