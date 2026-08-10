Gemeente Dongen zet beleid in tegen woonoverlast

De gemeente Dongen heeft nieuwe beleidsregels opgesteld om ernstige woonoverlast aan te pakken. De regels geven de burgemeester meer mogelijkheden om in te grijpen, zoals het opleggen van gedragsaanwijzingen of tijdelijke sluitingen van woningen. Het beleid is bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te verbeteren.

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De beleidsregels, vastgesteld op 30 juni 2026, zijn gebaseerd op de Wet aanpak woonoverlast en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Dongen. Het beleid richt zich op herhaaldelijke en ernstige overlast, zoals geluid- of geurhinder, vervuiling en intimidatie. Zowel huurders, verhuurders als eigenaren kunnen worden aangesproken.

Bij het aanpakken van overlast wordt maatwerk geleverd. Vaak wordt eerst geprobeerd de problemen op te lossen via buurtbemiddeling of zorgmaatregelen. Als deze niet werken, kan de burgemeester ingrijpen met handhaving, zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. In extreme gevallen is een tijdelijk huisverbod mogelijk.

De regels zijn bedoeld als laatste redmiddel en worden alleen toegepast als andere oplossingen niet voldoende blijken. Samenwerking met politie, boa’s, woningbouwverenigingen en zorginstellingen speelt hierbij een belangrijke rol.