Container geplaatst in Dongen: melding vergunningsvrij

Bij Marsstraat 9 in Dongen wordt een container geplaatst van 6 tot 20 augustus.

Gevonden voor jou

Op 5 augustus 2026 is een melding ontvangen voor het plaatsen van een container aan de Marsstraat 9 in Dongen. Deze container blijft staan van 6 tot en met 20 augustus. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001250. Omdat het plaatsen van de container vergunningsvrij is, kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt.