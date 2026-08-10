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Container geplaatst in Dongen: melding vergunningsvrij
Vandaag om 10:54
Bij Marsstraat 9 in Dongen wordt een container geplaatst van 6 tot 20 augustus.
Op 5 augustus 2026 is een melding ontvangen voor het plaatsen van een container aan de Marsstraat 9 in Dongen. Deze container blijft staan van 6 tot en met 20 augustus. Voor deze activiteit is geen vergunning nodig.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001250. Omdat het plaatsen van de container vergunningsvrij is, kan hier geen bezwaar tegen worden gemaakt.
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