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Na Tourzege komt Demi Vollering zondag naar de Profronde Etten-Leur

Vandaag om 11:20
Demi Vollering op het podium in Nice (foto: Nicolas Tucat/ANP).
Demi Vollering op het podium in Nice (foto: Nicolas Tucat/ANP).

Wielrenster Demi Vollering doet zondag mee aan de Profronde Etten-Leur. Het wordt haar eerste optreden na het winnen van  de Tour de France Femmes dit weekend in Nice.

Profielfoto van Danique Pals
Geschreven door
Danique Pals

De 29-jarige wielrenster van FDJ United-Suez verdedigde zondag in de slotetappe van de Tour de France Femmes, met start en finish in Nice, de gele leiderstrui met succes door ook deze etappe op haar naam te schrijven.

Vollering won de Tour eerder in 2023. Ze werd in 2024 en 2025 tweede, net als in 2022. De renster beleeft sowieso een heel succesvol jaar. Zo won ze in het voorjaar ook de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en schreef ze in juni voor het eerst de Giro d'Italia op haar naam.

Zondag staat ze aan de start van de achttiende editie van de Profronde Etten-Leur, ook wel 'Moeiers Mooiste' genoemd. Vollering staat dan onder meer aan de zijde van Marianne Vos. 

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