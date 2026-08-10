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Foodtruck met koffie en gebak op terras in Goirle aangevraagd
Vandaag om 10:56
Op het terras de Hovel 18 in Goirle is een aanvraag gedaan voor een tijdelijke standplaatsvergunning. De 'Koffiebakkers foodtruck' wil daar koffie, frisdranken, gebak en tosti's verkopen van eind augustus tot en met oktober.
De aanvraag voor de vergunning is op 22 juli 2026 ingediend bij de gemeente Goirle. Het gaat om een tijdelijke standplaats voor een foodtruck die diverse dranken en etenswaren aanbiedt. De locatie is het terras aan de Hovel 18.
De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met de mogelijkheid tot verlenging. Wanneer er aanvullende informatie nodig is, kan de behandeling worden opgeschort. Pas na een besluit kunnen eventuele bezwaren worden ingediend.
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