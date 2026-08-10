Foodtruck mag koffie en snacks verkopen op terras in Goirle

De Koffiebakkers foodtruck heeft toestemming gekregen om eind augustus tot en met oktober koffie, frisdrank, gebak en tosti’s te verkopen op het terras aan De Hovel 18 in Goirle.

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Het college heeft op 5 augustus 2026 besloten om een incidentele vergunning te verlenen voor de foodtruck. Hierdoor mag de mobiele eetgelegenheid tijdelijk een standplaats innemen op het terras in Goirle. De vergunning geldt voor de periode van eind augustus tot en met oktober 2026.

De foodtruck biedt onder andere koffie, frisdrank, gebak en tosti’s aan. Dit initiatief valt onder artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die regels stelt voor het innemen van een tijdelijke standplaats.