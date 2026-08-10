Beslistermijn verlengd voor bouw 14 woningen in Riel

De gemeente Goirle heeft de beslistermijn voor het bouwen van 14 woningen in Riel verlengd. Het besluit hierover is op 4 augustus genomen. De nieuwe termijn loopt tot en met 18 september.

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De aanvraag voor het bouwen van 14 woningen aan de Leijoever in Riel is op 12 juni ontvangen. De gemeente Goirle heeft op 4 augustus besloten om de termijn voor dit besluit met maximaal zes weken te verlengen.

De nieuwe uiterste datum waarop een beslissing moet worden genomen is vastgesteld op 18 september. Het verlengen van de beslistermijn is een gebruikelijke stap om meer tijd te hebben voor een zorgvuldige beoordeling van de plannen.