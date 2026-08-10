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Kermis Budel krijgt vergunning voor 2026
Vandaag om 11:06
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de Kermis Budel 2026. Het evenement vindt plaats bij de Bonte Os op de Dr. Ant. Mathijsenstraat in Budel.
Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen op 6 augustus 2026 en geregistreerd onder dossiernummer 508111. De kermis zal plaatsvinden op de locatie Dr. Ant. Mathijsenstraat 12 in Budel.
Dit betekent dat alle benodigde toestemming is geregeld voor het evenement. Het besluit is onderdeel van de gemeentelijke procedures om evenementen in goede banen te leiden en veiligheid te waarborgen.
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