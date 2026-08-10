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Vergunning verleend voor Kuukesbal in Maarheeze
Vandaag om 11:06
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor het Kuukesbal 2026. Het evenement vindt plaats op locatie Maarheeze G 470. Het besluit is op 6 augustus 2026 genomen.
Het Kuukesbal is een jaarlijks terugkerend evenement in Maarheeze. De gemeente heeft de vergunning geregistreerd onder dossiernummer 0000498412.
Het evenement zal plaatsvinden op locatie Maarheeze G 470. Het besluit is onlangs genomen, en de vergunningsprocedure is daarmee afgerond.
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