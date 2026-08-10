Gilde Sint Sebastiaan verduurzaamt met subsidie

Gilde Sint Sebastiaan in Westelbeers heeft het verenigingsgebouw verduurzaamd. Met een subsidie van 25.000 euro zijn een elektrische warmtepomp en vloerverwarming geplaatst. De maatregelen zorgen nu al voor meer comfort en een beter binnenklimaat.

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Het gilde kreeg financiële steun via de subsidie 'Verduurzaming vastgoed van verenigingen en stichtingen'. Hiermee kon de vereniging in Westelbeers investeren in duurzame oplossingen voor het verenigingsgebouw. De subsidie werd gebruikt voor een elektrische warmtepomp en vloerverwarming, waarmee het gebouw toekomstbestendig werd gemaakt.

Voorafgaand aan de werkzaamheden liet het gilde een energiescan uitvoeren. Dit onderzoek, aangeboden via het Ontzorgingsloket van de provincie Noord-Brabant, bracht de problemen en mogelijkheden van het gebouw in kaart. Zo bleek de vloer niet geïsoleerd, waardoor kou en vocht problemen veroorzaakten. Ook de oude krachtstroomkachel was aan vervanging toe.

Betere isolatie en comfort

Door de subsidie kon het gilde de vloer aanpakken en een nieuwe installatie plaatsen. Eind mei werden de werkzaamheden afgerond. Hoewel het nog te vroeg is om de energiebesparing te meten, merkt de vereniging al een duidelijk verschil. De vloerverwarming zorgt voor een constante warmte, terwijl de warmtepomp minder vaak hoeft te draaien.

Ook het binnenklimaat is verbeterd. Voorheen was het gebouw vaak vochtig en droogde de vloer slecht op. Nu voelt de ruimte aangenamer aan en blijft het gebouw beter op temperatuur. Het vernieuwde dak, dat eerder al goed geïsoleerd was, draagt hier ook aan bij.

Vrijwilligers maken het verschil

Het verduurzamingstraject heeft volgens het gilde tijd en voorbereiding gevraagd, maar de investering is de moeite waard. Het proces verliep soepel dankzij de inzet van betrokken vrijwilligers. Zij hielpen bij de bouw en begeleiding van de werkzaamheden, wat voor de vereniging van grote waarde was.

De gemeente Oirschot wees het gilde op de subsidiemogelijkheden. Dit advies en de samenwerking met de provincie Noord-Brabant hebben bijgedragen aan de succesvolle afronding van het project. Het gilde raadt andere verenigingen aan om soortgelijke stappen te zetten en in gesprek te gaan over verduurzaming.