Helikopteroefening boven Veldhoven op 18 augustus

Militaire helikopters vliegen op 18 augustus boven Veldhoven tijdens een oefening. Omwonenden kunnen tijdelijk meer geluidsoverlast ervaren.

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Defensie houdt op maandag 18 augustus een oefening met helikopters in en rond Veldhoven. Het doel is om militaire vaardigheden te trainen en te verbeteren. Tijdens deze oefening zullen de helikopters regelmatig boven het gebied vliegen.

De extra vliegactiviteit kan zorgen voor geluidsoverlast voor mensen die in de omgeving wonen. Defensie vraagt hiervoor begrip en benadrukt dat de oefening noodzakelijk is voor de voorbereiding van militairen.

De oefening vindt plaats gedurende de dag. Hoe lang de helikopters precies zullen vliegen, is niet bekend. Omwonenden worden geadviseerd rekening te houden met het extra geluid.

Veldhoven is vaker locatie voor militaire oefeningen vanwege de ruimte en ligging. Dit keer zijn helikopters een belangrijk onderdeel van de training.