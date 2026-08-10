Eik aan Pater Taksweg in Rijsbergen mag gekapt worden

De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend voor het kappen van een eik aan de Pater Taksweg in Rijsbergen. De boom wordt noodgedwongen verwijderd en er geldt een verplichting tot herplant.

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Het college van burgemeester en wethouders van Zundert heeft op 6 augustus 2026 een besluit genomen over een aanvraag voor het kappen van een eik aan de Pater Taksweg in Rijsbergen. De vergunning is verleend vanwege noodzaak en omvat een herplantplicht.

De werkzaamheden vallen onder de categorie ‘boom kappen of houtopstand vellen’. Het besluit heeft zaaknummer 0879ZV202600922. De eik zal worden vervangen door nieuwe aanplant om het groen in de omgeving te behouden.