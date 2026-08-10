Cameratoezicht ingesteld bij Zaaier in Zundert

De burgemeester van Zundert heeft besloten om tijdelijk cameratoezicht in te stellen bij de Zaaier. Aanleiding zijn meerdere ernstige incidenten in de omgeving, waaronder een explosie en zware mishandeling.

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De maatregel geldt van 5 augustus 2026 tot en met 4 november 2026. Het besluit is genomen na een reeks incidenten die de openbare orde in het gebied ernstig hebben verstoord. Zo vond er op 5 augustus een explosie plaats bij een woning in de Zaaier. In de maanden daarvoor waren er al meldingen van bedreiging, geweld en mishandeling.

Eerdere maatregelen, zoals extra politiecontroles, samenwerking met de woningstichting en de aanpak van woonoverlast, hebben onvoldoende effect gehad. Daarom is nu gekozen voor cameratoezicht. Volgens de burgemeester helpt dit om de openbare orde te herstellen en de veiligheid van bewoners te verbeteren.

Het toezicht wordt continu geëvalueerd. Zodra de camera’s niet meer nodig zijn, wordt het besluit ingetrokken.