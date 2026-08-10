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Bouwkavel op bedrijventerrein Rijen binnenkort beschikbaar
Vandaag om 11:53
De gemeente Gilze en Rijen heeft besloten een bouwkavel aan de Trees Kinstraat op het bedrijventerrein Paarse Strook in Rijen via inschrijving en loting aan te bieden. De inschrijftermijn start op 14 augustus 2026.
Het gaat om een kavel die bestemd is voor een bedrijfswoning met bedrijfsruimte. De locatie ligt tussen Trees Kinstraat 13 en 17 op het bedrijventerrein Paarse Strook. Het perceel is kadastraal geregistreerd onder Gilze en Rijen, sectie M, nummer 821.
De inschrijftermijn loopt van 14 augustus tot en met 11 september 2026. Vanaf 14 augustus is alle informatie over deze uitgifte beschikbaar op de website van de gemeente Gilze en Rijen.
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