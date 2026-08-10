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Dakkapel mag geplaatst worden op woning in Rijen

Vandaag om 11:53

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor een dakkapel op een woning aan de Gerbrandystraat in Rijen.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een huis aan de Gerbrandystraat 5 in Rijen. Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen.

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