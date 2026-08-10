Dakkapel mag geplaatst worden op woning in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor een dakkapel op een woning aan de Gerbrandystraat in Rijen.

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De vergunning is verleend voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van een huis aan de Gerbrandystraat 5 in Rijen. Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen.