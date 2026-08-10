Hilvarenbeek verwijdert onveilige bomen eind augustus

Hilvarenbeek verwijdert eind augustus en begin september dode en onveilige bomen. Door droge en warme jaren zijn veel bomen verzwakt en vormen ze een risico. Ook langs de Emmerseweg worden bomen gekapt, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

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De gemeente Hilvarenbeek gaat op verschillende locaties dode en onveilige bomen verwijderen. Het gaat om bomen die door de droge en warme periodes van de afgelopen jaren zijn verzwakt of gestorven. Deze bomen kunnen een risico vormen, bijvoorbeeld langs wegen, en worden daarom weggehaald.

Een specifiek voorbeeld is de Emmerseweg, tussen Diessen en Haghorst. Hier zijn dode bomen die een gevaar opleveren voor weggebruikers. Tijdens deze kapronde worden ze verwijderd.

Nieuwe bomen op andere locaties

De gemeente wil graag zorgen dat er voldoende groen behouden blijft. Waar mogelijk wordt op dezelfde plek een nieuwe boom geplant. Als dat niet kan, wordt een andere geschikte locatie binnen de gemeente gezocht.

Hout krijgt een tweede leven

Het hout dat vrijkomt bij het kappen wordt niet weggegooid. Tijdens een speciale houtdag stelt Hilvarenbeek verschillende materialen beschikbaar, zoals takken, houtsnippers, boomschijven en planken. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor creatieve projecten of tuinwerkzaamheden. Het hout is niet bedoeld als haardhout. Meer informatie over de houtdag volgt binnenkort.

Beperkte hinder door werkzaamheden

De kapwerkzaamheden kunnen tijdelijk voor hinder zorgen in de buurt van de locaties. De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken en vraagt om begrip van inwoners en weggebruikers.