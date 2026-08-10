Gevel etalage Nieuwstraat in Eersel mogelijk aangepast

De gemeente Eersel heeft een vergunningaanvraag ontvangen om de gevel van de etalage op Nieuwstraat 48 te veranderen naar een vlakke gevel.

Gevonden voor jou

Op 6 augustus 2026 heeft de gemeente Eersel een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de gevel van een pand aan de Nieuwstraat. Het gaat om het adres Nieuwstraat 48 in Eersel, waar de huidige etalagegevel mogelijk wordt vervangen door een vlakke gevel.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuwe publicatie waarin de informatie over de vergunning in te zien is. Tot die tijd ligt de aanvraag niet ter inzage en is reageren nog niet mogelijk.