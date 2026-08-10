Magneetvisser doet bizarre vondst in Werkendam: 'Heel maf verhaal'

Gerbert van der Stelt uit Werkendam deed zaterdag een bijzondere vondst tijdens het magneetvissen: er hing ineens een zware metalen steur aan zijn haak. Het bleek een kunstwerk, dat ongeveer een maand geleden werd gestolen in Hank.

Gerbert vond de steur in de Dokvijver in Werkendam. Op dat moment was hij aan het vissen met zijn kinderen. Een magneetvisser heeft hij standaard in de auto liggen, dus ook die besloot hij te gebruiken. "De magneet bleef ineens aan iets haken. Het was te zwaar om op te tillen, de magneet hield het niet", vertelt hij. "Toen ben ik een haak gaan halen. Ik grapte nog tegen mijn vrouw: zou ik hier ook een vis mee kunnen vangen? Even later haalde ik een metalen steur naar boven. Dat was wel apart, haha."

"Ik vind het wel een toepasselijk verhaal", reageert kunstenaar Juul Baltussen (67). Hij maakte het kunstwerk elf jaar geleden, waarna het in Hank op de dijk tussen de Vissershang en Werkendam werd geplaatst. Hij is blij dat zijn creatie weer terecht is, maar zit ook nog met een hoop vragen over dit bizarre verhaal.

De metalen steur, gevangen door Gerbert van der Stelt uit Werkendam (foto: Gerbert).

Juul begrijpt namelijk niet wie de ijzeren steur, van zo'n drie meter lang en zestig à zeventig kilo zwaar, weg zou halen. "Het is heel maf. Je kan er niet met de auto komen, dus het moet met een boot gedaan zijn. En ze moesten hem met een slijptol afslijpen. Die vis brengt bij de schroothoop drie tientjes op. Waarom zou iemand hem weghalen?" Commotie in Hank

Volgens de kunstenaar zorgde de diefstal voor commotie in Hank. "Dat is mooi, dat betekent dat het beeld echt bij het dorp hoort en gewaardeerd wordt." Zelf kan hij wel om het vreemde verhaal lachen. "Het heeft iets grappigs. Ik had ook prima een nieuwe willen maken. Maar nu is de vis echt opgevist, dat vind ik wel leuk." Juul gaat de steur opknappen in overleg met de kunstwacht in Leiden, die verantwoordelijk is voor het onderhoud. "Daarna gaat ie weer naar z'n oude stekkie."