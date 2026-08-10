Gratis shuttlebus door Stelling van Willemstad

Deze zomer rijdt een gratis shuttlebus door de Stelling van Willemstad. De dienst verbindt vijf haltes in Willemstad en Klundert en stopt ook bij bezienswaardigheden. Reserveren is niet nodig.

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Bezoekers kunnen deze zomer gratis gebruikmaken van een hop-on hop-off shuttlebus door de Stelling van Willemstad. De dienst rijdt tussen vijf vaste haltes, waaronder het Mauritshuis, Fort De Hel en het centrum van Klundert. Ook is er een extra opstappunt bij het NS Station in Zevenbergen, waar je 's ochtends kunt beginnen aan een dagtour.

De haltes zijn duidelijk herkenbaar aan grote borden waarop ook de dienstregeling staat. Reserveren is niet nodig; je stapt eenvoudig op bij een van de haltes. De shuttle rijdt van woensdag tot en met zaterdag. Op donderdag en zondag wordt de halte in Klundert echter niet aangedaan.

Bezienswaardigheden onderweg

Tijdens de rit tussen Willemstad en Klundert passeert de bus het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum en De Prullenkast. Beide locaties zijn op verzoek als tussenstop te bezoeken. Voor het museum kun je uitstappen en te voet verder naar Klundert, waar je opnieuw kunt instappen.

In Klundert kun je een rondleiding boeken bij stadsgidsen. Zij nemen je mee langs bijzondere locaties zoals het historische stadhuis en de Stenen Poppen. Meer informatie over deze stadswandeling is te vinden op de website van Visit Moerdijk.

De dienstregeling is beschikbaar bij de haltes en op de website van Visit Moerdijk. De shuttle biedt een ideale manier om de vestingsteden en hun omgeving te verkennen tijdens de zomervakantie.