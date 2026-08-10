Aangepaste tijden afvalinzameling in Moerdijk

In Moerdijk zijn van maandag 10 augustus tot en met zaterdag 15 augustus 2026 de openingstijden van de afvalinzameling en milieustraat aangepast vanwege de warmte.

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De afvalinzameling in de gemeente Moerdijk start deze week eerder dan normaal. Van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 14 augustus wordt het afval opgehaald tussen zeven uur ’s ochtends en kwart over drie ’s middags. Bewoners wordt aangeraden om hun containers of afval tijdig klaar te zetten.

Aangepaste milieustraat openingstijden

Ook de milieustraat aan de Fuutweg 4 in Klundert hanteert aangepaste tijden. Van maandag 10 augustus tot en met zaterdag 15 augustus is de milieustraat geopend van half acht ’s ochtends tot half drie ’s middags. Bezoekers wordt geadviseerd hier rekening mee te houden bij het plannen van hun bezoek.

De wijzigingen in de openingstijden zijn ingesteld vanwege de verwachte hoge temperaturen. Dit moet de medewerkers van de afvalinzameling en milieustraat ontlasten. Na zaterdag 15 augustus worden de reguliere tijden weer hervat.