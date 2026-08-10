Waalre helpt inwoners met beperking aan sport

Gemeente Waalre maakt sporten en bewegen toegankelijk voor inwoners met een beperking. Via Uniek Sporten Zuid-Brabant is er persoonlijke begeleiding en hulp bij het vinden van een geschikte activiteit.

Gevonden voor jou

Sporten en bewegen moeten voor iedereen mogelijk zijn, ongeacht een beperking, chronische aandoening of psychische kwetsbaarheid. Gemeente Waalre werkt samen met Uniek Sporten Zuid-Brabant om dit te realiseren. Met ondersteuning van een beweegcoach kunnen inwoners een passende activiteit vinden en deelnemen aan sport.

Uniek Sporten biedt diverse vormen van hulp, zoals het vinden van geschikte sportactiviteiten, persoonlijke begeleiding en ondersteuning voor sportaanbieders. Beweegcoach Marieke kijkt samen met de deelnemers naar wat wél kan en sluit aan bij hun wensen en mogelijkheden.

Regionale samenwerking

Waalre is één van de zestien gemeenten die deel uitmaken van Uniek Sporten Zuid-Brabant. Samen zetten zij zich in om sporten en bewegen toegankelijk te maken voor iedereen. Het doel is niet alleen een betere gezondheid, maar ook meer sociale contacten en een grotere betrokkenheid.

Wie hulp nodig heeft bij het vinden van een sportactiviteit, kan contact opnemen met Uniek Sporten via een e-mailadres of de website. Daar vind je meer informatie over de mogelijkheden in Brabant.