Willy en René: 'PSV wacht te lang met nieuwe aankopen'

Met het verspelen van de Johan Cruijff Schaal en puntenverlies tegen Fortuna is PSV bepaald niet goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Volgens PSV-iconen Willy en René van de Kerkhof is dat deels te wijten aan de clubleiding die lang heeft gewacht met het doen van aankopen. "Als je een of twee jongens op tijd hier had gehad dan hadden die zaterdag kunnen spelen", moppert Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "En misschien hadden ze het verschil gemaakt."

Willy begrijpt echt wel dat de clubleiding voor een gezond huishoudboekje kiest. "Natuurlijk moet je niet zomaar 25 miljoen uitgeven. Maar soms moet je toch een keer zeggen: 'doen we' in plaats van steeds wachten, wachten, wachten. Als het zaterdag misgaat tegen Excelsior dan kun je al vier, vijf punten achterstaan." Broer René vindt ook dat PSV eerder had mogen handelen, ook al had dat meer geld gekost. "Je hebt toch ook 50 miljoen voor Saibari gebeurd? Daar mag je best iets mee doen."

Omdat het lang duurde voor de transfers van Kostic en Sano rondkwamen, speelden beiden nog niet mee tegen Fortuna. En bovendien is PSV nog op zoek naar een centrale verdediger omdat de komst van Geertruida nog niet rond is. "Als Geertruida erbij komt dan heb je met Dest, Kostic en Gasiorowski een goeie verdediging staan." Maar zaterdag was geen van hen beschikbaar. "Als je dan die Flamingo ziet bij de eerste goal... Die had ik gelijk gewisseld. Had ie vanaf de bank kunnen zien hoe het wel moet."

"Driouech moet lekker ergens anders gaan ballen."

Wat de gebroeders betreft, komt er ook zeker nog één uitgaande transfer: Couhaib Driouech. "Ik dacht vorig jaar na die wedstrijden tegen Napoli en Liverpool dat we daar echt een goeie linksbuiten aan hadden maar hij heeft het niet waargemaakt. Er zijn genoeg clubs die hem willen hebben, Celta de Vigo is er ook nog bijgekomen dus wegbrengen!" Willy is het daarmee eens. "Wegwezen! Ik gun hem echt het allerbeste maar hij moet lekker ergens anders gaan ballen. Hier komt hij niet aan de bak." De gebroeders verbazen zich er ook over dat er nog altijd geen nieuwe bondscoach is. "Over vijf weken of zo spelen we al tegen Duitsland! Alle landen hebben al een bondscoach behalve wij", zegt Willy. René blijft erbij dat Michael Reiziger geen goede keuze zou zijn maar hij denkt dat die het toch wordt. "Al is het als ad-interim voor de eerste wedstrijden. Maar ik weet een betere oplossing: ik denk dat ik mijn trainersdiploma van stal ga halen en het zelf maar ga doen. Met een paar goeie mensen om me heen. Willy? Nee, die heeft er geen verstand van."