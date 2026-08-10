Fieke van Breen wint Klimaatmakers, met groen plein in Hilvarenbeek

Fieke van Breen heeft de prijsvraag Klimaatmakers Gezocht gewonnen. Haar plan voor een groener en gezelliger plein bij zorgcentrum De Clossenborgh in Hilvarenbeek krijgt 5.000 euro om te worden uitgevoerd.

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Het winnende idee is gericht op het plein bij zorgcentrum De Clossenborgh, gelegen op de kruising van de Papenstraat en Achter de Valk. Volgens Van Breen is het plein nu kaal en weinig uitnodigend, maar heeft het veel potentie om een fijne plek te worden voor bewoners en omwonenden.

Het plan beschrijft een aantrekkelijk en groen plein met meer planten en een gezellige uitstraling. Marina Verwaal en Myriam Pijnappel ondersteunen Van Breen bij het uitwerken van het idee. Samen willen ze ervoor zorgen dat het plein niet alleen mooier wordt, maar ook een plek waar mensen graag verblijven.

Steun van gemeente Hilvarenbeek

Om het plan te realiseren, ontvangt Van Breen 5.000 euro. Daarnaast krijgt ze hulp van de gemeente Hilvarenbeek en Orbis, een organisatie die zich richt op duurzaamheid en leefbaarheid. Samen werken ze aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van het idee.

Het initiatief Klimaatmakers Gezocht stimuleert inwoners om mee te denken over een duurzamer en aantrekkelijker omgeving. Het winnende plan voor Hilvarenbeek sluit daar perfect bij aan. De gemeente en betrokkenen kijken uit naar de resultaten en hopen dat het plein een plek wordt waar iedereen zich welkom voelt.