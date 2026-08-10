Werkzaamheden Elsakkers Hilvarenbeek starten 17 augustus

Vanaf 17 augustus begint de gemeente Hilvarenbeek met de reconstructie van Elsakkers en omgeving. De werkzaamheden omvatten het vervangen van de riolering, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vernieuwen van de openbare ruimte. Nutsbedrijven Enexis en Brabant Water vervangen tegelijkertijd hun leidingen. Bewoners worden per fase geïnformeerd over de planning.

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De gemeente Hilvarenbeek voert grote veranderingen door in de wijk Elsakkers. Zo wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Ook krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting en worden bestratingen vernieuwd. Daarnaast worden bomen gekapt en boomstronken verwijderd. Deze werkzaamheden starten op maandag 17 augustus.

Ook nutsbedrijven maken gebruik van deze reconstructie. Enexis en Brabant Water gaan onder meer gas- en waterleidingen vervangen. De werkzaamheden van deze bedrijven worden zoveel mogelijk afgestemd op die van de gemeente. Toch kan het gebeuren dat een straat of deel van een straat twee keer opengebroken moet worden.

Aannemer en planning

Aannemer Reyrink Groep begint op 21 september met het vervangen van de riolering. Hiervoor worden vrijwel alle straten in de wijk opgebroken. Bewoners ontvangen vooraf informatie per deelfase. In de eerste fase sluiten de werkzaamheden van de nutsbedrijven en de aanleg van het riool direct op elkaar aan. In latere fases ontstaat er meer ruimte tussen beide projecten, waardoor straten tussentijds weer toegankelijk worden.

De nutswerkzaamheden worden eind 2026 afgerond, terwijl de nieuwe riolering naar verwachting in de zomer van 2027 gereed is. De planning kan nog veranderen door weersomstandigheden of andere onvoorziene factoren.

Verkeer tijdelijk omgeleid

Tijdens de reconstructie worden wegvakken per fase afgesloten. Er worden borden geplaatst om omleidingsroutes aan te geven. Bewoners kunnen tijdelijk niet met de auto bij hun woning komen en moeten elders parkeren. Hun huizen blijven wel bereikbaar voor voetgangers en fietsers.