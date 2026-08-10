Milieustraat Haps heeft vrijdag aangepaste openingstijden

Vanwege de hitte deze week past de milieustraat in Haps vrijdag haar openingstijden aan. Bezoekers kunnen er dan terecht van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Zo blijft het werk en bezoek voor iedereen comfortabel.

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De milieustraat in Haps neemt maatregelen vanwege de warme temperaturen die deze week worden verwacht. Voor vrijdag 14 augustus zijn de openingstijden aangepast. Op die dag kun je vanaf negen uur 's ochtends tot één uur 's middags je afval en groenafval kwijt.

De gemeente Land van Cuijk adviseert inwoners om goed op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de openingstijden. Dit kan bijvoorbeeld via de AfvalApp, waar het laatste nieuws en actuele informatie te vinden zijn. Met notificaties ingeschakeld ontvang je updates direct op je telefoon.

De aangepaste tijden zijn bedoeld om zowel het personeel als bezoekers een prettige en veilige omgeving te bieden tijdens de hete dagen. De gemeente bedankt iedereen voor het begrip en hoopt dat dit voor een soepele afhandeling zorgt.