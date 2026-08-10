Milieustraat Loon op Zand past openingstijden aan door warmte

De milieustraat in Loon op Zand heeft vanwege de warmte aangepaste openingstijden. Van dinsdag tot en met zaterdag kunnen bezoekers alleen ’s ochtends terecht.

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In verband met de voorspelde hitte zijn de openingstijden van de milieustraat in Loon op Zand aangepast. Bezoekers kunnen deze week van dinsdag tot en met zaterdag uitsluitend in de ochtend hun afval wegbrengen.

De aangepaste tijden zijn als volgt: op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag is de milieustraat geopend van negen uur ’s ochtends tot één uur ’s middags. Donderdag blijft de milieustraat gesloten.

Vermijd de grootste warmte

De gemeente raadt aan om zo vroeg mogelijk binnen deze tijden langs te komen. Op die manier kunnen bezoekers de grootste warmte vermijden.

De aangepaste openingstijden gelden tot en met zaterdag 15 augustus. Vanaf volgende week wordt het normale schema weer opgepakt, tenzij er nieuwe maatregelen nodig zijn.