Zero Waste Festival breidt uit naar 's-Hertogenbosch

Het Zero Waste Festival komt dit jaar naar Meierijstad én 's-Hertogenbosch. Van 7 tot en met 13 september ontdekken inwoners hoe ze minder afval en verspilling kunnen creëren. Het programma zit vol praktische tips en inspirerende activiteiten. De focus ligt ook dit jaar op het voorkomen van voedselverspilling.

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Het Zero Waste Festival, dat vorig jaar succesvol startte in Meierijstad, breidt dit jaar uit naar 's-Hertogenbosch. Op diverse locaties in beide gemeenten kunnen inwoners deelnemen aan workshops, tours en ruilmarkten. Het doel is om een afval- en verspillingsvrije levensstijl op een leuke en toegankelijke manier te promoten.

De week valt samen met de landelijke Verspillingsvrije Week, een initiatief van Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. In Meierijstad ligt de nadruk daarom opnieuw op het verminderen van voedselverspilling, met bijvoorbeeld workshops over koken met kliekjes en het maken van jam.

Activiteiten in beide gemeenten

In Meierijstad kunnen deelnemers onder andere deelnemen aan een wildplukwandeling, workshops voor het maken van verzorgingsproducten, speelgoed- en kledingruilmarkten en rondleidingen bij kringloopwinkel Het Goed. Het programma in 's-Hertogenbosch biedt soortgelijke activiteiten op verschillende locaties, waaronder het stadscentrum.

Het festival begint op maandag 7 september met een Verspillingsvrije Lunch, onderdeel van een landelijke reeks van Verspillingsvrije Tafels. Deze lunch benadrukt hoe kleine veranderingen in het dagelijks leven kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Samenwerking en groei

Het evenement wordt georganiseerd door Stichting Zero Waste Nederland, samen met gemeente Meierijstad en 's-Hertogenbosch. Lokale ondernemers en bewonersinitiatieven spelen een belangrijke rol bij de invulling van het programma. Door de uitbreiding naar 's-Hertogenbosch hoopt het festival nog meer mensen te inspireren om bewuster om te gaan met afval en verspilling.

Het volledige programma en informatie over aanmelden zijn te vinden op de website van het festival. Voor bepaalde activiteiten is inschrijving verplicht vanwege een beperkt aantal plaatsen.