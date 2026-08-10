Schoonmaker en glazenwasser blussen bermbrand op de A50

In een berm aan de A50 bij Eindhoven is maandagmiddag brand ontstaan. Een man van een schoonmaakbedrijf en een glazenwasser zagen het vuur en besloten gelijk actie te ondernemen. In de aanhanger van de schoonmaker zat duizend liter water. Dat heeft de man gebruikt om de bermbrand te blussen.

De bermbrand was bij afslag Helmond ter hoogte van Ekkersrijt. De man van het schoonmaakbedrijf zette zijn kar tegen de vangrails en draaide de kraan open, zodat het water de berm in kon stromen.

De glazenwasser die voorbij kwam, stopte ook en begon te blussen met zijn hogedrukspuit. Door de harde wind breidde het vuur snel uit, maar de twee konden erger voorkomen.

De brandweer kwam ook snel ter plaatse om nog na te blussen. De afrit was tijdelijk dicht.