Zo overleven je kamerplanten de hitte: deze tips helpen

Bruine bladeren, droge potgrond en een plant die slap hangt. Veel kamerplanten hebben het zwaar tijdens warme periodes. Toch zijn ze vaak nog te redden. Monique van der Veer van plantenspeciaalzaak The Green Submarine in Breda geeft tips.

Ben je vergeten water te geven? Probeer dat dan niet te compenseren door in één keer heel veel water te geven. "Als iets te lang nat is, gaat het rotten", legt Monique uit. "Dat herstelt niet meer, dus rottende wortels wil je voorkomen."

Tijdens een hitteperiode is het extra belangrijk om goed te controleren of een plant water nodig heeft. Hoeveel water een plant precies nodig heeft, verschilt per soort. Door een vinger in de potgrond bij de wortels te steken of een watermetertje te gebruiken, kun je controleren of de grond droog is. "Steek je vinger een paar centimeter in de potgrond. Blijft je vinger droog? Dan heeft je plant waarschijnlijk dorst." Dat moet dus diep in de potgrond, "Want de bovenste laag potgrond droogt als eerste uit."

Er zijn volgens Monique verschillende oorzaken voor planten die bruin worden of gaan hangen. Te veel of juist te weinig water komt volgens haar het vaakst voor. "Planten gaan hangen bij teveel én te weinig water. Dat maakt het lastiger."

Stekken

Toch kunnen veel planten zich nog herstellen, ook als de bladeren al bruin zijn of de plant slap hangt. Volgens Monique kun je het bruine blad het beste met een schone, scherpe schaar tot aan de hoofdtak afknippen. "Zo kan hij energie steken in de rest van de plant. Zolang het wortelstelsel goed is, kan het goedkomen. Gezondheid van de plant zit onder de grond. Als de wortels ook rot zijn, dan zijn planten moeilijk te redden." Een andere mogelijkheid is stekken. Daarbij snijd je een gezond deel van de plant af en plant je dat opnieuw.

Tijdens warme periodes is het verstandig om planten vaker te controleren. Waar je normaal gesproken ongeveer één keer per week kunt kijken of een plant water nodig heeft, adviseert Monique om dat bij hitte twee of drie keer per week te doen. Geef daarbij liever kleinere hoeveelheden water en controleer steeds eerst de potgrond.

Teveel licht

Het beste moment om water te geven is volgens haar 's ochtends. "Zodat ze de hele dag water hebben om te gebruiken." Op het heetste moment van de dag zal water sneller verdampen, "dus als je het echt helemaal goed wil aanpakken is vroeg in de ochtend het beste."

Ook de plek waar een plant staat, maakt tijdens warme dagen veel verschil. "Kamerplanten houden niet van volle zon. Als je de zon vol in je vensterbank hebt, wordt het helemaal te heet. Door de zon krijgt de plant teveel licht, verbranden de bladeren en verbruiken ze meer water. Zet ze daarom iets verder van het raam." Sanseveria's, vetplanten en cactussen kunnen wel goed tegen veel zon.

Plek

Door de hitte heeft een plant al extra stress. Daarom raadt Monique af om planten tijdens een hete periode te verpotten of extra voeding te geven. "Ze hebben al stress omdat ze met hitte moeten omgaan."

Tot slot heeft Monique een advies voor mensen die een nieuwe kamerplant willen kopen: kijk eerst goed naar de plek waar de plant komt te staan. "Wil je een plant, laat je dan goed adviseren door mensen die er een passie voor hebben en maak foto's van de plek waar je hem wil. Een gezonde plant begint met voldoende licht, water wanneer dat nodig is en een beetje aandacht", vertelt ze. "Planten vertellen zelf vaak wat ze nodig hebben."

Lees hier meer over Hitte in Brabant.