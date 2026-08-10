Gemeente start onderhoud, kans op extra stof

De gemeente gaat in augustus en september onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Door de droogte kan bij het borstelen van verhardingen en het maaien van grasvelden meer stof vrijkomen dan normaal.

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In de tweede helft van augustus en in september worden op verschillende locaties in de gemeente verhardingen geborsteld en grasvelden gemaaid. De droogte zorgt ervoor dat er meer stof kan vrijkomen tijdens deze werkzaamheden.

Het borstelen van straten, pleinen en trottoirs gebeurt bewust laat in het groeiseizoen. Zo gaan de openbare ruimtes schoon de winter in en blijft de omgeving langer netjes. Het maaien van kruiden- en bloemrijke grasvelden wordt aan het einde van de bloeiperiode uitgevoerd. Hierdoor krijgen planten de kans om zaad te vormen en zich opnieuw te verspreiden.

Stof door droge grond

Door de droogte zijn bermen en grasvelden erg droog, wat zorgt voor extra stof tijdens de werkzaamheden. Dit kan tijdelijk voor ongemak zorgen. De gemeente benadrukt dat de onderhoudswerkzaamheden nodig zijn om de openbare ruimte goed te onderhouden.

De gemeente doet haar best om de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren. Ze vraagt om begrip voor eventuele hinder die ontstaat door het vrijkomende stof.