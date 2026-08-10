Brabantse waterschappen passen regels aan voor klimaat

De drie Brabantse waterschappen hebben hun regels aangepast om beter voorbereid te zijn op extreem weer. Het aangepaste ontwerp van de waterschapsverordening ligt vanaf 7 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 18 september hun zienswijze indienen. De nieuwe regels worden naar verwachting in 2027 definitief.

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De waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta willen beter inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Door de toenemende droogte, hevige regenval en problemen met de waterkwaliteit is het noodzakelijk om water langer vast te houden. Daarnaast moeten steden, dorpen en gebouwen zich beter aanpassen aan extreem weer.

Vanaf 7 augustus kunnen belanghebbenden het aangepaste ontwerp van de waterschapsverordening bekijken. De inzageperiode loopt tot en met 18 september. In deze tijd is het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. Hierin kan worden aangegeven wat men van het ontwerp vindt.

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Na afloop van de inzageperiode beoordelen de waterschappen alle ingediende zienswijzen. Deze worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve regels. De verwachting is dat de nieuwe waterschapsverordening in 2027 ingaat.

Meer informatie over het ontwerp en de inzageperiode is te vinden op de website van waterschap Aa en Maas.