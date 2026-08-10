Werksessie omgevingsplan Waalre op 25 augustus

Op dinsdag 25 augustus wordt in het Huis van Waalre een werksessie gehouden over het omgevingsplan. Tijdens deze avond krijgen inwoners en gemeenteraadsleden uitleg over wat het plan inhoudt en hoe ze informatie kunnen vinden. De bijeenkomst begint om half acht en aanmelden is niet nodig.

Gevonden voor jou

Het omgevingsplan van Waalre bevat regels over het gebruik van de omgeving. Denk aan waar gebouwd mag worden, de grootte van gebouwen, en regels voor natuur, erfgoed en bodemkwaliteit. Elke gemeente heeft één omgevingsplan dat geldt voor het hele gebied.

Omdat het plan soms moeilijk te begrijpen is, geeft deskundige Bram Daamen een uitleg over de structuur van het document. Hij laat ook zien hoe je specifieke informatie kunt opzoeken. Hiermee hoopt de gemeente het plan toegankelijker te maken.

Praktische informatie

De werksessie vindt plaats in de raadszaal van het Huis van Waalre en begint om 19:30 uur. Voor de bezoekers staan koffie en thee klaar. Iedereen is welkom; vooraf aanmelden is niet nodig.

De gemeente Waalre organiseert deze avond om inwoners en raadsleden te betrekken bij de regels van het omgevingsplan. Het doel is om meer inzicht te geven en het plan begrijpelijker te maken.