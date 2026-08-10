Indiëherdenking en 75 jaar Molukkers in Waalwijk

Op zaterdag 15 augustus herdenkt Waalwijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. De ceremonie vindt plaats bij het Indiëmonument aan de Burgemeester Moonenlaan en valt samen met 75 jaar Molukkers in Nederland.

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Met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië. Toch betekende deze dag niet voor iedereen direct vrede. De herdenking staat stil bij de slachtoffers van de Japanse bezetting en de daaropvolgende dekolonisatieperiode.

Dit jaar heeft de ceremonie een extra bijzonder tintje. Het is namelijk precies 75 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. Door samen te herdenken, wordt het verleden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Programma bij Indiëmonument

De herdenking begint om twee uur en duurt tot drie uur. Wethouder Richard Tiemstra zal namens het college spreken. Daarnaast zijn er muzikale optredens, een moment van stilte en worden bloemen en kransen gelegd.

De ceremonie vindt plaats bij het Indiëmonument aan de Burgemeester Moonenlaan, naast het Oorlogsmonument. Iedereen is welkom om deze belangrijke dag in Waalwijk gezamenlijk te herdenken.