Boxtel opent deuren tijdens Open Bedrijven Route

Op donderdag 1 oktober openen negentien bedrijven in Boxtel hun deuren voor publiek. Bezoekers kunnen tussen twee en zeven uur 's middags een kijkje nemen achter de schermen en kennismaken met verschillende beroepen.

Gevonden voor jou

De Open Bedrijven Route in Boxtel biedt werkzoekenden, studenten en scholieren een unieke kans om te zien wat er gebeurt bij lokale bedrijven. Tijdens dit evenement kunnen bezoekers drie bedrijven naar keuze bezoeken en ontdekken hoe er gewerkt wordt aan diverse producten en diensten.

Het evenement vindt plaats van twee uur 's middags tot zeven uur 's avonds. Jongeren kunnen zich laten inspireren voor een toekomstige baan, een stageplek of een vervolgopleiding. Ook ouders zijn welkom om samen met hun kinderen een kijkje te nemen.

Negentien bedrijven in Boxtel doen mee aan de route en openen speciaal voor deze gelegenheid hun deuren. Medewerkers staan klaar om bezoekers te ontvangen en meer te vertellen over hun werk en de sector waarin zij actief zijn.

Inspiratie voor de toekomst

De Open Bedrijven Route is bedoeld om mensen te inspireren en kennis te laten maken met de mogelijkheden in de regio. Het evenement richt zich niet alleen op jongeren, maar ook op starters en werkzoekenden die zich willen oriënteren op een nieuwe stap in hun carrière.

Noteer donderdag 1 oktober alvast in je agenda en maak van de gelegenheid gebruik om een kijkje achter de schermen te nemen bij bedrijven in Boxtel.