Zonder twijfel afval scheiden op Eindhoven Airport: 'Geniaal'

Hoort een bagagelabel bij het restafval of bij het plastic? Op Eindhoven Airport zie je meteen welke bak de juiste is. In plaats van symbolen zie je daar sinds begin juli foto's van afval. "Geniaal", zegt gedragspsycholoog Chantal van der Leest.

Bijvoorbeeld: een lege pizzadoos met restjes pizza en een bagagelabel zijn afgebeeld bij het restafval en een leeg chipszakje hoort bij de bak voor plastic, metaal en drankkartons. Remondis wil dat in één oogopslag duidelijk is hoe je het afval moet scheiden.

Afval gescand Eerder is onderzocht welk afval veel voorkomt en in welke bak reizigers dit gooien. Dit is gemeten door scans die in de prullenbakken zaten. Toen was duidelijk waar het misgaat en zijn foto's van afval op de bakken geplakt.

Chantal van der Leest, gedragspsycholoog en bestuurslid van het Nederlands Instituut van Psychologen, is te spreken over de nieuwe uitstraling van deze afvalbakken. "Je wil eigenlijk niet dat mensen moeten gaan denken van 'Waar moeten we dit nou weer laten?'", zegt ze.

Door symbolen te vervangen door concrete foto's lijkt dat probleem dus opgelost. De gedragspsycholoog noemt de actie sympathiek, omdat er rekening wordt gehouden met hoe mensen beslissingen nemen. "Er is echt meegedacht om het voor hen zo makkelijk mogelijk te maken."

'Mensen zijn moe'

Van der Leest weet dat afval scheiden eigenlijk altijd lastig is voor mensen. Toch denkt ze dat dit systeem goed werkt op een vliegveld. "Er is een divers publiek, mensen zijn moe, hebben haast, zijn de taal niet altijd machtig en er zijn daar veel prikkels. Ook wordt in het buitenland afval soms anders gescheiden dan bij ons", legt ze uit. Kortom: allemaal obstakels die het afval scheiden niet makkelijker maken.

De afvalbakken hebben vervangbare stickers, zodat de afbeeldingen veranderd kunnen worden als uit metingen blijkt dat reizigers het afval nog steeds verkeerd weggooien.

Zal het afval scheiden dan straks nooit meer fout gaan? Dat verwacht Van der Leest niet. "Je hebt altijd mensen die denken 'ik doe het gewoon niet'. Maar op deze manier zijn er wel zoveel mogelijk barrières weggehaald."