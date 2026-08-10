Vergunning verleend voor twee-onder-een-kap woning in Chaam

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een twee-onder-een-kap woning aan Brabander 31-33 in Chaam.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben het besluit genomen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een twee-onder-een-kap woning op het adres Brabander 31-33. Het gaat om de bouwnummers 2 en 3 in het nieuwbouwproject Eijckenwijk. Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden.

De woningbouw maakt deel uit van een grotere ontwikkeling in Chaam, waarbij meerdere huizen gerealiseerd worden. Het project is bedoeld om te voorzien in de behoefte aan nieuwe woningen in de regio.