Gemeente Laarbeek waarschuwt voor isolatiebedrijven aan de deur

In Beek en Donk gaan bedrijven langs de deuren voor isolatiemaatregelen. Ze zeggen soms dat ze namens de gemeente werken, maar dat klopt niet. De gemeente Laarbeek benadrukt dat ze geen bedrijven langsstuurt voor isolatie- of subsidieregelingen.

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De gemeente Laarbeek heeft meldingen ontvangen van inwoners dat bedrijven aanbellen voor isolatiemaatregelen. Dit gebeurt onder andere in Beek en Donk. Volgens bewoners geven sommige van deze bedrijven aan dat ze in opdracht van de gemeente werken. De gemeente wil duidelijk maken dat dit niet het geval is.

Inwoners worden niet via deur-aan-deurbezoeken benaderd voor isolatie- of subsidieregelingen. Mocht een bedrijf toch beweren namens de gemeente te werken, dan kunnen bewoners dit navragen via het algemene telefoonnummer van de gemeente Laarbeek.

Subsidie beschikbaar

Er is wel een isolatiesubsidie beschikbaar voor inwoners van Laarbeek. Wie wil weten of hij hiervoor in aanmerking komt, kan de informatie hierover vinden op de website van de gemeente. Daarnaast biedt Duurzaam Wonen Laarbeek advies via huisbezoeken van een energiecoach. Hiervoor kun je een afspraak maken via hun eigen platform.

Bij twijfel over een bedrijf dat beweert namens de gemeente te werken, is het advies om contact op te nemen met de gemeente Laarbeek. Ze willen voorkomen dat inwoners misleid worden door valse informatie.