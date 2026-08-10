Louize Haentjens verruilt PSV voor Club Brugge

Louize Haentjens vertrekt per direct van PSV naar Club Brugge. De achttienjarige centrale verdedigster had tot medio 2028 een contract in Eindhoven, maar ziet meer kansen op speeltijd in België.

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De Belgische international bij Onder 19 maakte vorig jaar negen keer haar opwachting bij PSV Vrouwen. Louize kwam in de zomer van 2025 over van OH Leuven, maar kon in Eindhoven niet rekenen op voldoende speelminuten. Daarom kiest ze nu voor een overstap naar Club Brugge, waar ze hoopt zich verder te kunnen ontwikkelen.

PSV laat weten dat ze Louize de kans willen geven om haar carrière voort te zetten bij een club waar ze meer perspectief heeft. Technisch Manager Myrthe Kemper-Moorrees benadrukt dat speeltijd belangrijk is voor de groei van jonge spelers. Het vertrek van Haentjens markeert het einde van haar hoofdstuk bij PSV.

Belangrijke stap

Haentjens kijkt met gemengde gevoelens terug op haar tijd in Eindhoven. Ze heeft veel geleerd, zowel op als naast het veld, maar het is niet helemaal gegaan zoals ze vooraf had gehoopt. Toch waardeert ze de mensen en ervaringen bij PSV en wenst het team veel succes in het nieuwe seizoen.

Bij Club Brugge hoopt de jonge verdedigster haar potentieel verder te benutten. Haar transfer is een belangrijke stap in haar ontwikkeling als professionele voetbalster.