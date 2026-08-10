Afvalinzameling in Land van Cuijk start eerder door hitte

Vanwege de voorspelde hitte wordt afvalinzameling in Land van Cuijk op 12, 13 en 14 augustus een uur eerder gestart. In plaats van om zeven uur begint het ophalen al om zes uur ’s ochtends.

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Door de verwachte hoge temperaturen geldt op woensdag, donderdag en vrijdag code geel. Om de hitte zoveel mogelijk te vermijden, is besloten om de inzameling van afval aan huis eerder te beginnen. Het ophalen start al om zes uur ’s ochtends in plaats van het gebruikelijke tijdstip van zeven uur.

Inwoners wordt gevraagd om hun afval vóór zes uur aan de straat te zetten op de inzameldag. Een andere optie is om het afval de avond van tevoren na tien uur buiten te zetten. Let wel op: afval dat te laat wordt aangeboden, kan niet meer worden opgehaald.

Afval pas bij volgende ronde

Als afval niet op tijd aan de straat staat, moet je het zelf weer terughalen. Het kan pas opnieuw worden aangeboden op de volgende inzameldag. Dit is belangrijk om overlast en rommel op straat te voorkomen.

Om te weten welke dag de afvalinzameling bij jou plaatsvindt, kun je kijken op de afvalkalender of gebruik maken van De AfvalApp. Zo ben je zeker van de juiste informatie.