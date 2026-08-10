Theo Lucius tijdelijk hoofdtrainer bij FC Eindhoven

Theo Lucius heeft vanavond de leiding bij FC Eindhoven. Hij vervangt hoofdtrainer Jan Poortvliet, die een schorsing van twee wedstrijden uitzit.

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Lucius neemt niet alleen vanavond plaats op de bank, maar is vrijdag ook actief als hoofdtrainer bij de tweede competitiewedstrijd van de club. De voormalige profvoetballer is momenteel bezig met het behalen van zijn hoogste trainersdiploma.

De tijdelijke rol als hoofdtrainer biedt Lucius een uitgelezen kans om waardevolle ervaring op te doen. Hij heeft al eerder aan de zijde van Poortvliet gewerkt, waardoor hij bekend is met de werkwijze van de club.

FC Eindhoven hoopt met Lucius aan het roer een goede start te maken in de competitie. De club speelt vanavond haar eerste duel in het nieuwe seizoen en vrijdag volgt de tweede wedstrijd.

Jan Poortvliet zit een schorsing van twee wedstrijden uit en zal daarna weer terugkeren als hoofdtrainer. De schorsing is opgelegd naar aanleiding van een overtreding tijdens een eerder duel.