Vijf kittens gedumpt in plastic zak, politie zoekt getuigen

Vijf kittens zijn eind juli gedumpt in een plastic zak in Asten. De jonge dieren werden gevonden in een parkje langs de Floralaan en de Lienderweg. Twee kittens hebben het niet overleefd. De politie is op zoek naar getuigen.

De kittens werden op 31 juli rond acht uur 's morgens gevonden bij een grote boom in een plastic zak. Volgens de politie zijn de dieren vermoedelijk nog maar een week oud.

Drie kittens hebben het overleefd. Over de toestand van de dieren is verder niets bekendgemaakt.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de kittens en roept getuigen op zich te melden. Agenten hopen onder meer in contact te komen met mensen die iets verdachts hebben gezien in de nacht of vroege ochtend van 31 juli.

Ook vraagt de politie zich te melden als iemand weet van een poes in de omgeving die onlangs kittens heeft gekregen, maar die nu verdwenen zijn.