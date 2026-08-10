Bewoonster bedreigd bij woningoverval, drie verdachten opgepakt

Een bewoonster van een huis aan 't Hout in Veldhoven kreeg maandagavond de schrik van haar leven toen twee mannen haar huis binnendrongen en haar bedreigden. De politie wist niet veel later drie verdachten op te pakken in Eindhoven.

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Rond negen uur 's avonds stonden opeens twee mannen in de woning. Zij bedreigden de bewoonster, maar wat ze precies wilden, is nog niet duidelijk. De mannen werden echter gestoord toen een andere bewoonster naar beneden kwam. Toen gingen zij er snel vandoor. Volgens de politie vluchtten de verdachten in een auto die klaar stond.