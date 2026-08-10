Bewoonster bedreigd bij woningoverval, drie verdachten opgepakt
Een bewoonster van een huis aan 't Hout in Veldhoven kreeg maandagavond de schrik van haar leven toen twee mannen haar huis binnendrongen en haar bedreigden. De politie wist niet veel later drie verdachten op te pakken in Eindhoven.
Rond negen uur 's avonds stonden opeens twee mannen in de woning. Zij bedreigden de bewoonster, maar wat ze precies wilden, is nog niet duidelijk.
De mannen werden echter gestoord toen een andere bewoonster naar beneden kwam. Toen gingen zij er snel vandoor. Volgens de politie vluchtten de verdachten in een auto die klaar stond.
Hoe het met de bewoonster gaat is niet bekend.
Bivakmutsen en handschoenen
Aan de hand van getuigenverklaringen wist de politie de auto korte tijd later op te sporen aan de Offenbachlaan in Eindhoven. Daar werden drie verdachten aangehouden: twee mannen en een vrouw.
In de auto troffen agenten onder meer bivakmutsen en handschoenen aan. Die zijn voor verder onderzoek veiliggesteld. Ook de auto is in beslag genomen.
De politie doet nog verder onderzoek naar de poging tot woningoverval en de betrokkenheid van de drie verdachten.