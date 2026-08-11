Explosief bij huis in Geldrop, eigenaar geschrokken: 'Snap het niet'

Bij een huis aan de Diepe Vaart in Geldrop is dinsdagochtend een explosief gevonden. Ook werd een ruit van de woning vernield. De eigenaar was op dat moment niet thuis en kreeg het nieuws te horen tijdens zijn vakantie.

Het explosief werd rond zes uur 's ochtends ontdekt en is niet afgegaan, meldt de politie. Nog onduidelijk is om wat voor soort explosief het precies gaat. Wel lijkt er een fles met brandbare vloeistof aan een ander object te zijn vastgeplakt.

Eigenaar geschrokken door telefoontje

De eigenaar van het huis laat vanaf zijn vakantieadres weten erg geschrokken te zijn van wat er bij zijn woning is gevonden. De politie belde hem op om het nieuws te melden. "Ik snap het niet. Ik ben verbijsterd", reageert hij.

De man zou eigenlijk pas woensdag naar huis komen, maar onderzoekt nu of hij eerder terug kan keren naar Geldrop. Hij zegt geen idee te hebben wie achter het explosief zit.

Politie zoekt getuigen

De politie doet onderzoek naar het incident en roept getuigen op zich te melden.