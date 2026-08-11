Werk aan het spoor: dagenlang geen treinen tussen Den Bosch en Geldermalsen

Tussen Den Bosch en Geldermalsen rijden vanaf deze dinsdag tot en met donderdag 20 augustus geen treinen vanwege werkzaamheden aan het spoor. Tussen Den Bosch en Geldermalsen rijden zolang stopbussen.

De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen Den Bosch en Zaltbommel en bij de Waalbrug in Zaltbommel, waar groot onderhoud aan het spoor wordt uitgevoerd.

Wat er aan het spoor gebeurt

Op het traject tussen Den Bosch en Zaltbommel worden onder meer spoorstaven vervangen. Bij de Waalbrug in Zaltbommel wordt daarnaast een deel van het spoor vernieuwd en worden brugdwarsliggers en stalen onderdelen van de spoorconstructie vervangen.