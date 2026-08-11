Vergadering bezwaarschriften in Heeze-Leende

Op dinsdag 18 augustus 2026 behandelt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten in Heeze-Leende drie bezwaarzaken tijdens een openbare hoorzitting.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2. De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds en duurt tot negen uur. Op de agenda staan bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeentes Valkenswaard en Cranendonck.

Om zeven uur start de behandeling van bezwaren tegen een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, waaronder parkeerplaatsen en een groenstrook, in Valkenswaard. Vanaf half acht worden bezwaren besproken tegen het tijdelijk instellen van een parkeerverbod op Den Haas en Sint Lucasstraat tijdens bouwwerkzaamheden aan de Mariakerk.

Vergunning in Budel

Vanaf acht uur behandelt de commissie bezwaarschriften tegen een omgevingsvergunning in Cranendonck. Het gaat om de verbouwing van een woonhuis aan de Europalaan zuid in Budel. Deze zaak sluit de hoorzitting af.

De agenda van de vergadering kan op de dag zelf nog veranderen. Wie de vergadering wil bijwonen als toehoorder, kan contact opnemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten.